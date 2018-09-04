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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского
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21 сентября 2015, 02:34
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Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате
«Любовь» оказалась под запретом. Лента французского режиссера Гаспара Ноэ (на фото) не допущена к показу массовому зрителю России. Соответствующий запрет наложен Министерством культуры РФ из-за большого количества в фильме порносцен. Ранее предполагалось, что картина будет демонстрироваться в российском кинопрокате с …
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18 сентября 2015, 02:18
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Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отказался принимать участие в общественных слушаниях в Министерстве культуры России по поводу модернизации и развития национальной театральной премии "Золотая маска". По его мнению, любые изменения необходимо принимать с учётом экспертного совета, не вынося обсуждения …
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3 июля 2015, 10:33
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Минкульт поддержал продолжение раскопок на Хлебной площади в Самаре
В четверг, 25 июня, министр культуры России Владимир Мединский осмотрел в Самаре место археологических раскопок. Как уже сообщала «ТЕРРА», на Хлебной площади обнаружено деревянное городище, которое, по данным историков, посещал царь Петр Великий с супругой Екатериной. Культурный слой для …
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26 июня 2015, 01:02