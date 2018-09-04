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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского

Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского

Известный литературный деятель второй половины 20 века, Сергей Довлатов (на фото), с лёгкой руки министра культуры России оказался представителем 19 столетия. Как известно, писатель родился в 1941-м году и умер в 90-м. До перестройки Сергей Довлатов был широко известен в 
21 сентября 2015, 02:34
Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате

Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате

«Любовь» оказалась под запретом. Лента французского режиссера Гаспара Ноэ (на фото) не допущена к показу массовому зрителю России. Соответствующий запрет наложен Министерством культуры РФ из-за большого количества в фильме порносцен. Ранее предполагалось, что картина будет демонстрироваться в российском кинопрокате с 
18 сентября 2015, 02:18
Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом

Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отказался принимать участие в общественных слушаниях в Министерстве культуры России по поводу модернизации и развития национальной театральной премии "Золотая маска". По его мнению, любые изменения необходимо принимать с учётом экспертного совета, не вынося обсуждения 
3 июля 2015, 10:33
Минкульт поддержал продолжение раскопок на Хлебной площади в Самаре

Минкульт поддержал продолжение раскопок на Хлебной площади в Самаре

В четверг, 25 июня, министр культуры России Владимир Мединский осмотрел в Самаре место археологических раскопок. Как уже сообщала «ТЕРРА», на Хлебной площади обнаружено деревянное городище, которое, по данным историков, посещал царь Петр Великий с супругой Екатериной. Культурный слой для 
26 июня 2015, 01:02
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