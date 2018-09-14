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В Сызрани засняли переплывающего реку лося
На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся …
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14 сентября 2018, 09:54
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В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре
С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Космосомольской;
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома № 74 по улице Комсомольской;
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14 сентября 2018, 08:41
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В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина
ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных …
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13 сентября 2018, 10:51
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В блогах: бакланы и кто-то еще
Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.
«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются …
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13 сентября 2018, 08:26
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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского
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21 сентября 2015, 02:34
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Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате
«Любовь» оказалась под запретом. Лента французского режиссера Гаспара Ноэ (на фото) не допущена к показу массовому зрителю России. Соответствующий запрет наложен Министерством культуры РФ из-за большого количества в фильме порносцен. Ранее предполагалось, что картина будет демонстрироваться в российском кинопрокате с …
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18 сентября 2015, 02:18
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Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отказался принимать участие в общественных слушаниях в Министерстве культуры России по поводу модернизации и развития национальной театральной премии "Золотая маска". По его мнению, любые изменения необходимо принимать с учётом экспертного совета, не вынося обсуждения …
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3 июля 2015, 10:33