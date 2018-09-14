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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся 
14 сентября 2018, 09:54
В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
 
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Космосомольской; 
 
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома № 74 по улице Комсомольской;
 
по нечетной стороне Комсомольской в границах 
14 сентября 2018, 08:41
В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных 
13 сентября 2018, 10:51
В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского

Писателя Сергея Довлатова отправили в эпоху Льва Толстого и Фёдора Достоевского

Известный литературный деятель второй половины 20 века, Сергей Довлатов (на фото), с лёгкой руки министра культуры России оказался представителем 19 столетия. Как известно, писатель родился в 1941-м году и умер в 90-м. До перестройки Сергей Довлатов был широко известен в 
21 сентября 2015, 02:34
Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате

Фильм «Любовь» запрещен в российском кинопрокате

«Любовь» оказалась под запретом. Лента французского режиссера Гаспара Ноэ (на фото) не допущена к показу массовому зрителю России. Соответствующий запрет наложен Министерством культуры РФ из-за большого количества в фильме порносцен. Ранее предполагалось, что картина будет демонстрироваться в российском кинопрокате с 
18 сентября 2015, 02:18
Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом

Калягин отказался обсуждать судьбу «Золотой маски» с Минкультом

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отказался принимать участие в общественных слушаниях в Министерстве культуры России по поводу модернизации и развития национальной театральной премии "Золотая маска". По его мнению, любые изменения необходимо принимать с учётом экспертного совета, не вынося обсуждения 
3 июля 2015, 10:33
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