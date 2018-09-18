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Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу
Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком …
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18 сентября 2018, 05:36
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
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18 сентября 2018, 03:51
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги
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11 сентября 2018, 10:17
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33