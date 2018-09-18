7
04
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».

По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в 
18 сентября 2018, 04:53
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь 

11 сентября 2018, 10:17
Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх