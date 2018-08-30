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«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню
В Автозаводском районе Тольятти пьяный водитель устроил погоню и сбил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 27 августа. Примерно в 23:45 экипаж ДПС заметил машину, которая проехала регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на «красный» свет. Полицейские попробовали остановить нарушителя …
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30 августа 2018, 02:08
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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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Врача из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей за липовые больничные
Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор врачу-терапевту ФГБУЗ СМКЦ ФМБА. Женщину признали виновной в шести подлогах и пяти случаях мелкого взяточничества. По версии следствия, в апреле 2018 года женщина получила от нескольких сотрудников предприятия деньги. Общая сумма составила 14 тысяч …
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30 августа 2018, 08:28
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Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке
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29 августа 2018, 12:43
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В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина.
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора …
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29 августа 2018, 09:59
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37