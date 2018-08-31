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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
31 августа 2018, 05:31
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

Ночью в понедельник, 27 августа, на улице Переселенка в Сызрани горел жилой дом. Сигнал поступил на пульт дежурного в 01:01. На место событий выехали 21 сотрудник оперативного ведомства и шесть единиц техники. Как оказалось, вспыхнула кровля жилого здания на площади 
27 августа 2018, 09:10
2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

По предварительным данным, сегодня, 26 августа, около 3-х часов ночи загорелся 2-этажны дом на улице Фрунзе.
 
Пламя охватило не только жилое помещение, площадью свыше 225 квадратных метров, но и надворные постройки в 100 квадратных метров. Пламенем были объяты и 
26 августа 2018, 02:36
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
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