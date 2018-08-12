1
11
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

В субботу днем, 11 августа,  возник крупный пожар в  районе Южного города в областной столице. По словам очевидцев, столб дыма поднимался  высоко в небо  и был заметен издалека. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:33.

Когда пожарные 
12 августа 2018, 10:47
«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

В субботу, 11 августа, в Сызрани зафиксировали ЧП. С незастекленного балкона на четвертом этаже дома № 97 на проспекте Гагарина выпал мужчина. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Сызрани. По неофициальной информации, у мужчины кроме черепно-мозговой 
12 августа 2018, 10:18
Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью

Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью

В субботу, 11  августа,  18-летний  водитель ехал  на иномарке «Форд Фокус»  по  автодороге Сызрань – Шигоны - Волжский Утес со стороны Волжского Утеса.  На  32  километре  трассы  при  развороте на нерегулируемом перекрестке   автомобилист  не предоставил преимущество  иномарке «Киа Рио» и 
12 августа 2018, 09:58

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
«Куда прешь?» На Московском «Калина» выехала на «встречку» и была жестко протаранена «жуком»

«Куда прешь?» На Московском «Калина» выехала на «встречку» и была жестко протаранена «жуком»

Жесткое ДТП случилось сегодня, 11 августа, примерно в16:30 напротив офисного центра «Скала». «Калина» решила проехать через 3 полосы Московского шоссе, объехав «препятствие» по встречке. Как видно по записи, автомобилисту «помешал», подъезжающий к остановке автобус 2-го маршрута. Автобус перекрыл обзор, как 
11 августа 2018, 05:50
Хорошо полихачили: В Тольятти черная «Приора» на скорости в 100 км/ч влетела в столб

Хорошо полихачили: В Тольятти черная «Приора» на скорости в 100 км/ч влетела в столб

Вчера, 11 августа, около 6:20 утра на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло жесткое ДТП. В районе местного торгового центра «Парк Хаус» «Лада Приора» на полной скорости врезалась в столб, пишут очевидцы в паблике "Тольятти".
 
Как утверждают очевидцы, водитель 
11 августа 2018, 02:17
Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх