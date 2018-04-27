Экс-глава Самары Олег Фурсов уже 3 месяца как в отставке, а судебные разбирательства по поводу принятого им решения идут до сих пор. В областном суде начались слушания по делу, исход которого может определить дальнейшую судьбу частной застройки на улице Алма-Атинской. Как …