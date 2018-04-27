В Самаре вместо крупного торгового объекта в центральной части города захотели построить высотки. С таким предложением выступил собственник объекта – он и предложил снести ЦУМ «Самара». Другой вариант: «встроить» ЦУМ в новый микрорайон. Этот вопрос в четверг, 26 апредя, обсудили на градостроительном совете в мэрии Самары. Оба варианта отклонили. Зданию ЦУМа предлагают придать особый статус, так как его называют «уникальным образцом советского модернизма». Собственнику решили направить рекомендации с другими вариантами развития территории.
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Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками
В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен …
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27 апреля 2018, 12:28
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2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары
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25 апреля 2018, 01:33
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары
В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила …
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23 апреля 2018, 12:38
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Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора
В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.
«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской …
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19 апреля 2018, 09:49
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Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие …
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26 марта 2018, 05:27
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Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде
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16 января 2018, 08:50
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В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек
Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», …
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26 октября 2017, 11:44
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В блогах: «жуткое зрелище» около самарского вокзала
Самарец Вадим Афанасьев через Фейсбук обратился к властям города с вопросом: "Можно ли обязать владельца ЦУМ "Самара" отремонтировать буквы на здании?". "Согласитесь, довольно жуткое зрелище в шаговой доступности от ж/д вокзала" - полагает автор. - "А до мундиаля всего …
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5 октября 2017, 09:05
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8 жилых домов и ЦУМ "Самара" остались без холодной воды
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6 февраля 2013, 09:38