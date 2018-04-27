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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками

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27 апреля 2018, 12:28
2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

В Самаре мэрия выделит 2,1 миллиона рублей на снос недостроя, расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 10 «а». Сейчас власти ищут подрядчика. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Объект представляет собой здание переменной этажности – 2-3 этажа. Его площадь 1100 квадратных 

25 апреля 2018, 01:33
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

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Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.

«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской 
19 апреля 2018, 09:49
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Экс-глава Самары Олег Фурсов уже 3 месяца как в отставке, а судебные разбирательства по поводу принятого им решения идут до сих пор. В областном суде начались слушания по делу, исход которого может определить дальнейшую судьбу частной застройки на улице Алма-Атинской. Как 

16 января 2018, 08:50
В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», 
26 октября 2017, 11:44
В блогах: «жуткое зрелище» около самарского вокзала

В блогах: «жуткое зрелище» около самарского вокзала

Самарец Вадим Афанасьев через Фейсбук обратился к властям города с вопросом: "Можно ли обязать владельца ЦУМ "Самара" отремонтировать буквы на здании?". "Согласитесь, довольно жуткое зрелище в шаговой доступности от ж/д вокзала" - полагает автор. - "А до мундиаля всего 
5 октября 2017, 09:05
8 жилых домов и ЦУМ

8 жилых домов и ЦУМ "Самара" остались без холодной воды

В эту среду, 6 февраля, без холодной воды до 17:00 остались 8 жилых домов, расположенных на улицах Ульяновской и Никитинской, а также ЦУМ "Самара". Отключение связано с плановыми работами по ремонту задвижек, сообщается на сайте ООО "Самарские коммунальные системы".

Напомним, предприятие 

6 февраля 2013, 09:38
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