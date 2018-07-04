В Самаре Ленинский районный суд оставил в силе постановление УФАС по Самарской области о наложении штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей в отношении трех членов аукционной комиссии гордепартамента управления имуществом мэрии Самары. На действия чиновников пожаловалась компания «ВТБ - Пенсионные накопления». По версии заявителя, департамент необоснованно отклонил его заявку на участие в тендере на аренду нежилого помещения площадью 570 квадратных метров, расположенного в Куйбышевском районе. Формально отказ служащие мотивировали тем, что в заявке отсутствовал почтовый адрес. Хотя, как показала проверка ФАС, точные сведения о локации фирмы присутствовали сразу в 5 документах - сведении о заявителе, выписке из ЕГРЮЛ, доверенности, информационном письме, заявлении об отсутствии решения о ликвидации. Департамент уличили в нарушении правил проведения конкурсов или аукционов. Ведомству предписали не заключать договор с победителем торгов, отменить протокол рассмотрения заявок. Чиновники попытались обжаловать акты антимонопольного органа, однако областной арбитражный суд принял сторону ФАС.
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13 июня 2018, 03:51
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
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7 июня 2018, 10:59
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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Cамарское УФАС оштрафовало руководство компании «СамРЭК-Эксплуатация» за нарушение закона о защите конкуренции
В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что организация с февраля 2015 года оказывала услуги холодного водоснабжения и водоотведения по договорам, заключенными с юрлицами и индивидуальными предпринимателями Жигулевска. При этом «СамРЭК-Эксплуатация» самостоятельно устанавливало тарифы на воду в течение почти месяца. В результате …
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13 октября 2017, 06:03
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Самарское УФАС нашло нарушения при закупке лекарств и продаже символики FIFA
Самарская федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при закупке лекарств в двух медицинских учреждениях области, а также в продажах символики FIFA. Как выяснила ФАС, несколько лет районная больница Красного Яра и Самарский психоневрологический диспансер фактически договаривались с фармацевтической компанией "Фарм СКД" …
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6 октября 2017, 06:24
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УФАС оштрафовало экс-директора ООО "Медсимвол" за ограничение конкуренции
Управление федеральной антимонопольной службы России по Самарской области оштрафовало экс-директора ООО "Медсимвол" на 20 тысяч рублей. Это продолжение громкого скандала, связанного с делом о сговоре регионального Минздрава, компаний "Современные медицинские технологии", "Медсимвол", "Джии Хелскеа", "Цех здоровье" и областной клинической больницы …
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18 августа 2017, 12:16
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УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ
Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок …
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15 февраля 2017, 03:34