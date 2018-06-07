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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»
Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных …
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6 июня 2018, 05:41
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»
Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером …
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5 июня 2018, 09:00
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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38 муниципальных объектов собираются приватизировать в Самаре
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25 мая 2018, 03:18
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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки
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27 апреля 2018, 01:56