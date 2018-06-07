38 муниципальных объектов собираются приватизировать в Самаре В Самаре собираются приватизировать 38 муниципальных объектов. Мэрия рассчитывает получить за них 57 миллионов рублей. По словам чиновников, все имущество находится в ненадлежащем состоянии, поэтому спрос на него невелик. В частности, в этом году через торги удалось найти покупателя только …