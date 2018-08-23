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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с 
23 августа 2018, 10:14
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не 
17 августа 2018, 10:26
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Власти планируют успеть снести торговые павильоны в 15-м микрорайоне еще до старта матчей ЧМ-2018 в Самаре. На освободившемся месте планируется разбить парк по аналогии с территорией на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Там после ликвидации незаконных торговых точек также планируют 

7 сентября 2017, 04:30
Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Знаменитого рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет. Его ликвидируют в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Ташкентской. Проект разработан по заказу профильного регионального министерства.
Речь идет об участке от проспекта Карла Маркса до Димитрова. В самом центре улицы 

27 октября 2016, 12:05
На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы

На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы

Россельхознадзор проверил качество саженцев и рассады на небольших рынках, расположенных в округе Самары. Оказалось, почти вся продукция ввезена на территорию региона нелегально. На большинство товара у продавцов нет документов, подтверждающих посевные и сортовые качества посадочного и посевного материала, а потому 
10 июня 2015, 05:18
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