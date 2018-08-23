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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино
Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не …
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17 августа 2018, 10:26
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи
Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.
"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими …
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20 июля 2018, 05:14
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Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года
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7 сентября 2017, 04:30
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Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет
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27 октября 2016, 12:05
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На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы
Россельхознадзор проверил качество саженцев и рассады на небольших рынках, расположенных в округе Самары. Оказалось, почти вся продукция ввезена на территорию региона нелегально. На большинство товара у продавцов нет документов, подтверждающих посевные и сортовые качества посадочного и посевного материала, а потому …
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10 июня 2015, 05:18