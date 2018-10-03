Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой сфере, об этом задумались депутаты губернской думы.Что предлагают, смотрите далее.
Больше всего проблем с уличной торговлей , по оценкам регионального минэконома, сейчас в Тольятти. На главной площади автограда, буквально под окнами мэрии - с утра до ночи стоят грязные лотки, грузовики заезжают в пешеходную зону.
«Все это как выглядит удручающе. Стоят страшные машины на территории площади, газели,
камазы - торгуют арбузами, бананами. Всем подряд. После совершения покупок вместо нормального чека выдаются какие-то картонки и отпускают с Богом. Очень хочется чтобы у этого бизнеса было красивое и человечное лицо», - говорит член комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы Алексей Степанов.
Руководство рынка считает, что ничего менять не надо, и так все хорошо.
По закону, контролем за уличной торговлей, должны заниматься муниципальные власти. Но как часто и с помощью каких ресурсов проверки проводить, чтобы, с одной стороны - не нарушить права коммерсантов, а с другой, сделать ярмарку благоустроенной - процедура не прописана. Роспотребнадзор, областные власти и муниципальный контроль вмешиваются крайне неохотно. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки должна специально созданная рабочая группа.
«Мы хотим эту концепцию выносить на обсуждение общественности, в том числе и на комитет, чтобы понимание было и с вашей и с нашей стороны, сейчас мы собираем предложения от муниципалитетов. Когда этот базис будет сформирован, мы должны понимать где вносить изменения и приводить в соответствие наше постановление о ярмарочной торговле», пояснил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софонов
Дополнительно усилить контроль за качеством продуктов, продаваемых на ярмарках, должно введение регионального товарного знака, который будет маркировать продукцию, произведенную в Самарской области. Процесс его утверждения зависит от муниципалитетов и должен завершиться к 2019 году.
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