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Материалы по теме:

В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
В блогах: Рынки. Любимая Самара

В блогах: Рынки. Любимая Самара

Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение 
23 августа 2018, 10:00
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Власти планируют успеть снести торговые павильоны в 15-м микрорайоне еще до старта матчей ЧМ-2018 в Самаре. На освободившемся месте планируется разбить парк по аналогии с территорией на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Там после ликвидации незаконных торговых точек также планируют 

7 сентября 2017, 04:30
Самарским фермерам разрешат торговать около музея

Самарским фермерам разрешат торговать около музея

В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных 
31 июля 2017, 02:40
В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки

В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки

Накануне Дня России в Самаре организуют предпраздничные фермерские ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести на трех площадках - в Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах. Все ярмарки откроются в пятницу, 9 июня и продлятся до воскресенья, 11 июня, включительно. Время 
8 июня 2017, 11:02
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной 

28 декабря 2016, 01:47
Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Знаменитого рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет. Его ликвидируют в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Ташкентской. Проект разработан по заказу профильного регионального министерства.
Речь идет об участке от проспекта Карла Маркса до Димитрова. В самом центре улицы 

27 октября 2016, 12:05
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