В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя по совместительству. В мэрию Сергей Дорошенко перешел из ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи», где занимал должность заместителя гендиректора по проектированию объектов энергетики. Ранее работал на руководящих постах в компаниях «Самараэнерго», «Волжская территориальная генерирующая компания», «Волготехинжиниринг» и «Ленэнерго», указано в сообщении мэрии.
Департамент по вопросам общественной безопасности возглавил Виталий Шишкин, более 15 лет проработавший в органах ФСБ России на должностях офицерского состава.
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