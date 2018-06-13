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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2018г 
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. 
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

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38 муниципальных объектов собираются приватизировать в Самаре

38 муниципальных объектов собираются приватизировать в Самаре

В Самаре собираются приватизировать 38 муниципальных объектов. Мэрия рассчитывает получить за них 57 миллионов рублей. По словам чиновников, все имущество находится в ненадлежащем состоянии, поэтому спрос на него невелик. В частности, в этом году через торги удалось найти покупателя только 

25 мая 2018, 03:18
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

15 мая 2018, 03:13
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.

«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской 
19 апреля 2018, 09:49
Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

В Самаре Максим Харитонов, досрочно покинувший пост главы Самарского района, будет руководить городским департаментом финансов и экономического развития. Информацию подтвердили в мэрии Самары.

Напомним, Максим Харитонов с 2014 года руководил 
17 апреля 2018, 01:49
Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков

Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков

Владимир Панков назначен новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская газета». С 2005 года он руководил самарским филиалом «Издательского дома «Комсомольская правда». До этого «Самарскую газету» возглавляла Елена Летичевская. Она пришла в компанию в 2013 году, а в конце ноября 2017-го 

10 апреля 2018, 04:17
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