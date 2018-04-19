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Материалы по теме:

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

В Самаре Максим Харитонов, досрочно покинувший пост главы Самарского района, будет руководить городским департаментом финансов и экономического развития. Информацию подтвердили в мэрии Самары.

Напомним, Максим Харитонов с 2014 года руководил 
17 апреля 2018, 01:49
Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков

Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков

Владимир Панков назначен новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская газета». С 2005 года он руководил самарским филиалом «Издательского дома «Комсомольская правда». До этого «Самарскую газету» возглавляла Елена Летичевская. Она пришла в компанию в 2013 году, а в конце ноября 2017-го 

10 апреля 2018, 04:17
Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент 

9 апреля 2018, 02:56
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на 
27 марта 2018, 03:47
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

Прежде чем менять систему начисления социальных выплат, надо просчитать, в какую сумму это обойдется бюджету и решить, где взять деньги. Такое поручение давал подчиненным глава региона Дмитрий Азаров. В этот четверг чиновники озвучили свои первые расчеты.

Врио министра транспорта 
19 октября 2017, 09:55
Губернатор предложил ускорить работу над проектом Дворца единоборств в Самаре

Губернатор предложил ускорить работу над проектом Дворца единоборств в Самаре

Сегодня в резиденции губернатора Самарской области Николая Меркушкина состоялось совещание, на котором обсуждались детали проекта строительства в Самаре спортивного комплекса единоборств.
"Мы договаривались, что вернемся к рассмотрению параметров объекта, чтобы там можно было проводить мероприятия самого высокого уровня. При этом 

28 августа 2013, 06:35
Николай Меркушкин назначил заместителей

Николай Меркушкин назначил заместителей

Распоряжениями губернатора Самарской области Николая Меркушкина произведены новые кадровые назначения в правительстве Самарской области.
 
Постановлением главы региона введена должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области. На неё с 11 марта 2013 года назначен Нязыфь Еналеев, ранее работавший советником 

12 марта 2013, 03:39
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