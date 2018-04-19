Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на … Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на