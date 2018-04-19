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Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района
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17 апреля 2018, 01:49
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Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков
Владимир Панков назначен новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская газета». С 2005 года он руководил самарским филиалом «Издательского дома «Комсомольская правда». До этого «Самарскую газету» возглавляла Елена Летичевская. Она пришла в компанию в 2013 году, а в конце ноября 2017-го …
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10 апреля 2018, 04:17
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Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары
В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент …
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9 апреля 2018, 02:56
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области
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27 марта 2018, 03:47
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Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие …
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26 марта 2018, 05:27
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области
В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев …
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12 марта 2018, 02:04
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Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары
В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств …
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6 марта 2018, 10:39
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В правительстве Самарской области обсудили льготную систему
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19 октября 2017, 09:55
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Губернатор предложил ускорить работу над проектом Дворца единоборств в Самаре
Сегодня в резиденции губернатора Самарской области Николая Меркушкина состоялось совещание, на котором обсуждались детали проекта строительства в Самаре спортивного комплекса единоборств.
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28 августа 2013, 06:35
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Николай Меркушкин назначил заместителей
Распоряжениями губернатора Самарской области Николая Меркушкина произведены новые кадровые назначения в правительстве Самарской области.
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12 марта 2013, 03:39