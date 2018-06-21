В Самаре назначен новый руководитель областного министерства промышленности. С 20 июня ведомство с приставкой «врио» возглавил Николай Брусникин. О его назначении сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, с 2017 года Николай Брусникин являлся советником губернатора Севастополя. Он стал одним из 5 участников праймериз по выдвижению кандидата от «Единой России» на пост губернатора Самарской области. В предварительном голосовании победил Дмитрий Азаров, который и был выдвинут кандидатом. Добавим, экс-глава регионального минпрома Сергей Безруков перешел в федеральное ведомство.
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Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары
В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя …
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13 июня 2018, 03:51
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары
В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила …
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23 апреля 2018, 12:38
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Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора
В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.
«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской …
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19 апреля 2018, 09:49
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Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района
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17 апреля 2018, 01:49