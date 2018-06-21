9
48
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
   888888  888b     d888                    888       888     888   .d8888b.  
     "88b  8888b   d8888                    888       888     888  d88P  Y88b 
      888  88888b.d88888                    888       888     888  888    888 
      888  888Y88888P888  888d888  888d888  888       888     888  888        
      888  888 Y888P 888  888P"    888P"    888       888     888  888        
      888  888  Y8P  888  888      888      888       888     888  888    888 
      88P  888   "   888  888      888      888       Y88b. .d88P  Y88b  d88P 
      888  888       888  888      888      88888888   "Y88888P"    "Y8888P"  
    .d88P                                                                     
  .d88P"                                                                      
 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары

Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары

В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя 

13 июня 2018, 03:51
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.

«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской 
19 апреля 2018, 09:49
Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

В Самаре Максим Харитонов, досрочно покинувший пост главы Самарского района, будет руководить городским департаментом финансов и экономического развития. Информацию подтвердили в мэрии Самары.

Напомним, Максим Харитонов с 2014 года руководил 
17 апреля 2018, 01:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх