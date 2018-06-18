Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, отсутствует информация о нормах энергосбережения и повышении энергетической эффективности; данные о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных предприятий и учреждений; порядок обжалования муниципальных правовых актов. В результате в отношении ряда должностных лиц возбуждены административные дела.
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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры
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15 июня 2018, 05:26
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Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары
В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя …
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13 июня 2018, 03:51
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
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7 июня 2018, 10:59
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре
Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 …
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4 июня 2018, 11:29
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38 муниципальных объектов собираются приватизировать в Самаре
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25 мая 2018, 03:18
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Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
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24 мая 2018, 02:07