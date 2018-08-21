25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.
Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части улицы Куйбышева. В нем примут участие около 700 человек. Зрители смогут увидеть цветочные кареты, украшенные цветами ретро-автомобили и детские паровозики. Кроме того, действо будет сопровождаться театральными выступлениями.
Непосредственно в «струкачах» продет конкурс цветочных костюмов, соревнования на лучшее озеленение и мастер-классы по флористике. Кроме того, на летней эстраде состоится концерт.
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