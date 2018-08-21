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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

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Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
На один день закроют Струковский сад в Самаре

На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
20 августа 2018, 07:22
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37

"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка

Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.

«Плитка в «струкачах» уходит под землю, 
13 августа 2018, 09:14
Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

В субботу, 25 августа, в Струковском саду в Самаре пройдет XIV Фестиваль цветов. Напомним, что его организуют в нашем городе с 2005 года. В этом году по пешеходной улице Куйбышева пройдет тематическое карнавальное шествие. В нем будут участвовать артисты театра 

9 августа 2018, 02:42
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