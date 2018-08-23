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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой 
23 августа 2018, 12:58
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
В блогах: роскошный закат на

В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"

Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".

"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. 
17 августа 2018, 10:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
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