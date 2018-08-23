|
В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
|
23 августа 2018, 01:50
|
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»
В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой …
|
23 августа 2018, 12:58
|
К чему приведет введение новых санкций США против России
|
23 августа 2018, 12:22
|
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре
25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.
Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части …
|
21 августа 2018, 12:57
|
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
|
20 августа 2018, 03:28
|
В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"
Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".
"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. …
|
17 августа 2018, 10:21
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
|
10 августа 2018, 04:44
|
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
|
10 августа 2018, 11:21