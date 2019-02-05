С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.

Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская …