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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя
В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, …
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5 февраля 2019, 01:08
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»
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28 января 2019, 11:21
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Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии
Во вторник, 22 января, стало известно, что народный артист РФ, главный дирижер и худрук Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков назначен художественным руководителем филармонии. По словам врио министра культуры Сергея Филиппова, в будущем он будет совмещать работу художественного руководителя …
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23 января 2019, 11:37
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Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра
Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.
На выставке …
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10 января 2019, 05:50
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Волонтёры построят ледяные фигуры перед Самарской областной юношеской библиотекой
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9 января 2019, 05:05
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Специалисты назвали самый посещаемый музей мира
Специалисты назвали самый посещаемый музей в мире. Им оказался комплекс «Гугун» в Запретном городе в Пекине. В этом году в нем побывали более 17 миллионов гостей, сообщает ТАСС. Отмечается, что 40% посетителей приходится на молодежь в возрасте до 30 …
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17 декабря 2018, 01:07
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Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте
В четверг, 15 ноября, в Самарском художественном музее откроется выставка «Гений ар-деко. Эрте». Экспозицию составят графика и скульптура выдающегося художника, модельера и декоратора 20 столетия Романа Тыртова — Эрте. Начало мероприятия в 19:00. Представители музея напоминают, что мастер создавал фантастические …
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12 ноября 2018, 11:34
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В микрорайоне Волгарь открылась почта
Новое почтовое отделение № 443032 мини-формата заработало в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары. Здесь можно оплатить коммунальные услуги, штрафы и налоги, отправить письма и посылки, оформить подписку, купить газеты и почтовую продукцию. Кроме того, горожане смогут получить здесь письма, …
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9 ноября 2018, 10:04
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?
«Почта России» в Тольятти (отделение на улице Автостроителей, 57), возможно, «сливает» персональные данные горожан. О вопиющем случае рассказали в паблике «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
«Пришло тут на днях извещение супруге, мол заберите посылочку свою с Любимой …
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6 января 2018, 06:32
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники
Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
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19 декабря 2016, 12:26
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