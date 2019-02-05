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Материалы по теме:

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, 
5 февраля 2019, 01:08
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

В субботу, 2 февраля, театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска представит премьеру спектакля «Манкурт» (Слово о боге, о солнце, о себе). В основе спектакля — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
 
- Через несколько дней состоится премьера 
28 января 2019, 11:21
Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии

Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии

Во вторник, 22 января, стало известно, что народный артист РФ, главный дирижер и худрук Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков назначен художественным руководителем филармонии. По словам врио министра культуры Сергея Филиппова, в будущем он будет совмещать работу художественного руководителя 
23 января 2019, 11:37
Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.

На выставке 

10 января 2019, 05:50
Волонтёры построят ледяные фигуры перед Самарской областной юношеской библиотекой

Волонтёры построят ледяные фигуры перед Самарской областной юношеской библиотекой

Работы по созданию ледяных фигур перед зданием Самарской областной юношеской библиотеки начались во вторник, 8 января. На "ледовой стройке" работают волонтёры и посетители СОЮБ. В момент начала акции желающих поучаствовать встречали аниматоры, одетые в 

9 января 2019, 05:05
Специалисты назвали самый посещаемый музей мира

Специалисты назвали самый посещаемый музей мира

Специалисты назвали самый посещаемый  музей в мире. Им оказался  комплекс «Гугун» в Запретном городе в Пекине. В этом году в нем побывали более 17 миллионов гостей, сообщает ТАСС. Отмечается, что 40% посетителей приходится на молодежь в возрасте до 30 
17 декабря 2018, 01:07
Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

В четверг, 15 ноября, в Самарском художественном музее откроется выставка «Гений ар-деко. Эрте». Экспозицию составят графика и скульптура выдающегося художника, модельера и декоратора 20 столетия Романа Тыртова — Эрте. Начало мероприятия в 19:00. Представители музея напоминают, что мастер создавал фантастические 
12 ноября 2018, 11:34
В микрорайоне Волгарь открылась почта

В микрорайоне Волгарь открылась почта

Новое почтовое отделение № 443032 мини-формата заработало в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары. Здесь можно оплатить коммунальные услуги, штрафы и налоги, отправить письма и посылки, оформить подписку, купить газеты и почтовую продукцию. Кроме того, горожане смогут получить здесь письма, 
9 ноября 2018, 10:04
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?

«Почта России» в Тольятти «сливает» персональные данные горожан?

«Почта России» в Тольятти (отделение на улице Автостроителей, 57), возможно, «сливает» персональные данные горожан. О вопиющем случае рассказали в паблике «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».

«Пришло тут на днях извещение супруге, мол заберите посылочку свою с Любимой 
6 января 2018, 06:32
Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Как уже сообщала ТЕРРА, Жанна Зуйкова из Сызрани получила звание лучшего почтальона страны по итогам 2016 года. Она стала победительницей конкурса, который проводила «Почта России» среди своих сотрудников. Жанна носит почту в Сызрани уже 7-ой год и знает свое дело, 
4 марта 2017, 05:30
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26
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