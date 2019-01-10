Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.
На выставке будут представлены документы, связанные со становлением и развитием Самарского драмтеатра, Самарского академического театра оперы и балета, «СамАрта», театра кукол и других театров Самары. Помимо бумаг, в экспозицию войдут афиши, костюмы героев пьес и прочий театральный реквизит.
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