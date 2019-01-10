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Материалы по теме:

Волонтёры построят ледяные фигуры перед Самарской областной юношеской библиотекой

Волонтёры построят ледяные фигуры перед Самарской областной юношеской библиотекой

Работы по созданию ледяных фигур перед зданием Самарской областной юношеской библиотеки начались во вторник, 8 января. На "ледовой стройке" работают волонтёры и посетители СОЮБ. В момент начала акции желающих поучаствовать встречали аниматоры, одетые в 

9 января 2019, 05:05
В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В среду, 9 января, в Самаре откроют мемориальную доску в честь заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна. Церемония состоится около дома № 45 по Волжскому проспекту. Напомним, что Ваган Каркарьян посвятил развитию градостроительства в губернской столице много лет своей жизни, являлся 
9 января 2019, 08:31
На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице 

24 декабря 2018, 07:33
Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с руководителями региональных ведомств. Какие изменения и приятные сюрпризы ждут в 2019 году культурное сообщество губернии рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов. Знаменитый самарский фестиваль «ВолгаФест» выйдет на новый уровень, театр «СамАрт» откроется после 
21 декабря 2018, 11:35
В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.

Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены 

3 декабря 2018, 09:07
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

«Краски жизни» - это не просто выставка, а, по сути, прощальный дар. Бизнесмен, меценат и политик Олег Дьяченко собирался передать Самарскому художественному музею часть своей коллекции картин, но не успел. Он скончался в прошлом году. Большинство полотен созданы в начале 
19 октября 2018, 09:35
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
Театры Самарской области получат 25,5 млн рублей

Театры Самарской области получат 25,5 млн рублей

9,5 миллионов рублей разделят между новокуйбышевскими театрами «Грань» и «Время тайн».
24 апреля 2018, 05:06
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 

23 апреля 2018, 09:00
«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

В Самарскую область с церемонии награждения премией «Золотая Маска - 2018» возвращается новокуйбышевский театр-студия «Грань». Лауреатом XXVI российской национальной театральной премии «Золотая 
16 апреля 2018, 03:46
Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом, 
21 марта 2018, 10:09
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