Самарская область получит 25,5 миллиона рублей в рамках реализации федеральных проектов «Театры малых городов» и «Театры - детям». Первый предусматривает финансирование учреждений культуры в городах с населением до 300 тысяч человек. 9,5 миллионов рублей разделят между новокуйбышевскими театрами «Грань» и «Время тайн», 8 миллионов направят сызранскому драмтеатру. Второй проект поддерживает детские и кукольные театры. Около 8 миллионов рублей на эти цели получат Самара и Тольятти. Помощь направляется на условиях софинансирования. Примерно треть средств выделяет областной бюджет, остальные поступят из центра. Деньги пойдут на создание новых спектаклей, укрепление базы региональных подмостков.
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