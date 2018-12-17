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Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

В четверг, 15 ноября, в Самарском художественном музее откроется выставка «Гений ар-деко. Эрте». Экспозицию составят графика и скульптура выдающегося художника, модельера и декоратора 20 столетия Романа Тыртова — Эрте. Начало мероприятия в 19:00. Представители музея напоминают, что мастер создавал фантастические 
12 ноября 2018, 11:34
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

95-летний юбилей отмечает старейший музейный работник Самары - Луиза Августовна Лукина, проработавшая в краеведческом музее 12 лет.
21 июня 2018, 09:52
Плечом к плечу: В Пекине на километре дороги установили более 600 «лежачих полицейских»

Плечом к плечу: В Пекине на километре дороги установили более 600 «лежачих полицейских»

В одном из районов южной части китайской столицы появилась улица, где на протяжении чуть более километра установлено 600 лежачих полицейских. Автолюбители вынуждены буквально прыгать, преодолевая искусственные неровности на проезжей части.
«Лежачие полицейские» находятся фактически через каждый метр-полтора. Все это походит 

15 сентября 2017, 08:27
Ученые: Пекин уходит под землю на 11 см в год

Ученые: Пекин уходит под землю на 11 см в год

Над Пекином нависла угроза в виде проседания грунта. По сведениям со спутников, город оседает на 11 см ежегодно.
Проанализировав информацию, полученную самым современным оборудованием, специалисты пришли к выводу, что ситуация может развиться по самому неблагоприятному сценарию. Процесс грозит масштабными катаклизмами 

24 июня 2016, 05:22
Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Метатель молота, 26-летний Павел Файдек, который три дня назад завоевал «золото» на чемпионате мира - 2015, оплатил проезд в пекинском такси своей медалью. Молотобоец на следующий день даже не вспомнил, куда пропала его награда, и обратился в полицию, чтобы те 
26 августа 2015, 02:50
В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США

В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США

Пхеньян решил укреплять свой оборонный потенциал, в том числе в ядерной сфере. Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению Кима Хена Чжуна, посла КНДР в России, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки, проводящие учения в корейском регионе, "репетируют" возможный захват Пхеньяна 
29 июля 2015, 04:18
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