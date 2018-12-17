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Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте
В четверг, 15 ноября, в Самарском художественном музее откроется выставка «Гений ар-деко. Эрте». Экспозицию составят графика и скульптура выдающегося художника, модельера и декоратора 20 столетия Романа Тыртова — Эрте. Начало мероприятия в 19:00. Представители музея напоминают, что мастер создавал фантастические …
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12 ноября 2018, 11:34
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Плечом к плечу: В Пекине на километре дороги установили более 600 «лежачих полицейских»
В одном из районов южной части китайской столицы появилась улица, где на протяжении чуть более километра установлено 600 лежачих полицейских. Автолюбители вынуждены буквально прыгать, преодолевая искусственные неровности на проезжей части.
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15 сентября 2017, 08:27
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Ученые: Пекин уходит под землю на 11 см в год
Над Пекином нависла угроза в виде проседания грунта. По сведениям со спутников, город оседает на 11 см ежегодно.
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24 июня 2016, 05:22
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Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью
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26 августа 2015, 02:50
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В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США
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29 июля 2015, 04:18