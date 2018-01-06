Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.

В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян …