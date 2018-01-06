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20 самарских организаций подписали соглашение о защите персональных данных в интернете
Региональное управление Роскомнадзора предложило двум сотням самарских организаций поддержать программу по защите персональных данных в интернете. Ее цель - обеспечение интересов государства, общества, бизнеса и гражданина. Напомню, что личные сведения человека, полученные незаконным путем, зачастую, в лучшем случае используются для …
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25 октября 2017, 06:19
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Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости
Верховный суд России признал законным право Росреестра засекречивать сведения о владельцах недвижимости. Такое решение было принято судебной коллегией ВС по административным делам.
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19 октября 2017, 09:11
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Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы
В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
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10 июля 2017, 09:08
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В России появится портал по контролю за персональными данными
К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
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18 мая 2017, 12:02
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники
Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
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19 декабря 2016, 12:26
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"Лето Банк" хотят переименовать
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7 сентября 2015, 03:52
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«Почта России» и китайская компания JD.com станут партнерами
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23 июля 2015, 01:15