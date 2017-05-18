К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
Ввод сервиса будет курировать Роскомнадзор. О новшестве сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
В качестве классического примера сбора сведений приводится переписывание паспортных данных охранником или вахтером на входе в учреждения, когда дальнейшая судьба этой информации остается туманной. Портал персональных данных призван упорядочить процесс и обеспечить требования к сбору данных.
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