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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

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В России запретят безымянные SIM-карты

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Злоумышленники пытаются воспользоваться персональными данными детей

Злоумышленники пытаются воспользоваться персональными данными детей

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Facebook будет делиться персональными данными россиян без их разрешения

С 1 января данные юзеров сервиса будут передаваться третьим лицам без специального разрешения. Сообщение об этом получили пользователи соцсети Facebook.
В уведомлении говорится, что если юзер продолжит пользоваться сервисом после 1 января, он автоматически соглашается с политикой использования данных, политикой 

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Первые жертвы утечки персональных данных при покупке билетов РЖД в Интернете

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17 апреля 2014, 01:00
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