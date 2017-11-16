5
19
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888888P  888     888                      8888888888  88888888888 
 d88P  Y88b        d88P   888     888                      888             888     
 Y88b.            d88P    888     888                      888             888     
  "Y888b.        d88P     Y88b   d88P  888  888  88888b.   8888888         888     
     "Y88b.     d88P       Y88b d88P   888  888  888 "88b  888             888     
       "888    d88P         Y88o88P    888  888  888  888  888             888     
 Y88b  d88P   d88P           Y888P     Y88b 888  888 d88P  888             888     
  "Y8888P"   d8888888888      Y8P       "Y88888  88888P"   8888888888      888     
                                            888  888                               
                                       Y8b d88P  888                               
                                        "Y88P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что 

14 ноября 2017, 03:20
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с предложением не допустить возможность осуществления биометрической идентификации юных россиян. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости».
Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь 

9 ноября 2017, 03:14
VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

С 2012 года в России существует реестр запрещенных  интернет-сайтов. Всего их около 86.000. Это в том числе экстремистские порталы, ресурсы с азартными играми, страницы, призывающие к суициду, продающие алкоголь и медицинские препараты. Попасть на такие страницы  напрямую нельзя. Но существуют 
2 ноября 2017, 09:29
Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. 
10 октября 2017, 04:27
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
По его словам, специалисты департамента будут взаимодействовать с компаниями, которые работают в сегменте информационной безопасности, отрабатывая различные сценарии 

6 октября 2017, 11:14
Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
Как следует из документа, ЦБ сможет изучить сайты, действующие «с 

12 сентября 2017, 11:07
Роскомнадзор: Поисковики получат стоп-листы заблокированных сайтов

Роскомнадзор: Поисковики получат стоп-листы заблокированных сайтов

Роскомнадзор вводит систему уведомления поисковиков стоп-листами и проверки их исполнения в автоматизированном режиме. Сведения о ресурсах, подпадающих под законодательные ограничения, будут удалены из результатов поисковых запросов.
Как сообщают отечественные информагентства, вчера прошла встреча экспертов Роскомнадзора и поисковых систем «Яндекс», «Спутник» 

1 сентября 2017, 11:16
Единый стиль: В России разработают особый государственный шрифт

Единый стиль: В России разработают особый государственный шрифт

Российские порталы федеральных ведомств должны будут применять новый специальный шрифт для государственных нужд. Об этом сегодня рассказывают "Известия".
Создание особой письменной гарнитуры продиктовано инициативой Минкомсвязи о переводе сайтов всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсов на единый дизайн. В данный 

21 июля 2017, 11:20
Apple запустит собственный поисковый сервис

Apple запустит собственный поисковый сервис

Apple ищет менеджера по разработке проекта под названием Apple Search. Вакансия размещена на сайте копании. Нужен «технически подкованный, полный энтузиазма, креативный» специалист для работы в центральном офисе в Калифорнии. Ему предстоит управлять «проектами для поисковой платформы, которая будет поддерживать работу 

5 февраля 2015, 05:33
Во Франции принято прецедентное судебное решение

Во Франции принято прецедентное судебное решение

Высокий суд Парижа обязал всех работающих во Франции операторов связи и все поисковые системы заблокировать доступ к нескольким сайтам, которые он счел нарушителями авторских и смежных прав, сообщают "Ведомости". Правообладателям удалось доказать, что эти сайты, полностью посвященные размещению фильмов и сериалов, 

3 декабря 2013, 11:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.