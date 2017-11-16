786 сайтов, которые по постановлению Мосгорсуда признаны пиратскими, исключили из действующих в Российской Федерации поисковиков. По требованию Минкомсвязи они заблокированы без ограничения срока, информируют отечественные агентства со ссылкой на Роскомнадзор.
Как поясняют специалисты, на каждой подобной интернет-странице были сведения, нарушающие авторские права. Для справки отметим, что норма, обязывающая поисковые системы не предоставлять по запросу ссылки на пиратские сайты, начала действовать с 1 октября текущего года.
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Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
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14 ноября 2017, 03:20
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Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей
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9 ноября 2017, 03:14
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VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать
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2 ноября 2017, 09:29
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Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна
В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. …
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10 октября 2017, 04:27
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В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров
В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
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6 октября 2017, 11:14
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Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов
Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
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12 сентября 2017, 11:07
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Роскомнадзор: Поисковики получат стоп-листы заблокированных сайтов
Роскомнадзор вводит систему уведомления поисковиков стоп-листами и проверки их исполнения в автоматизированном режиме. Сведения о ресурсах, подпадающих под законодательные ограничения, будут удалены из результатов поисковых запросов.
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1 сентября 2017, 11:16
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Единый стиль: В России разработают особый государственный шрифт
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21 июля 2017, 11:20
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Apple запустит собственный поисковый сервис
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5 февраля 2015, 05:33
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Во Франции принято прецедентное судебное решение
Высокий суд Парижа обязал всех работающих во Франции операторов связи и все поисковые системы заблокировать доступ к нескольким сайтам, которые он счел нарушителями авторских и смежных прав, сообщают "Ведомости". Правообладателям удалось доказать, что эти сайты, полностью посвященные размещению фильмов и сериалов, …
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3 декабря 2013, 11:19