VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать С 2012 года в России существует реестр запрещенных интернет-сайтов. Всего их около 86.000. Это в том числе экстремистские порталы, ресурсы с азартными играми, страницы, призывающие к суициду, продающие алкоголь и медицинские препараты. Попасть на такие страницы напрямую нельзя. Но существуют …