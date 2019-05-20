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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Под Сызранью на трассе горела фура DAF
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22 мая 2019, 10:37
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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В Самаре отметят 370 лет пожарной охране России
Во вторник, 30 апреля, пожарной охране России исполняется 370 лет. Традиционно в этот день начальник Главного управления МЧС России по Самарской области и председатель Совета ветеранов поздравляют действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником, выражают благодарность за многолетнюю …
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29 апреля 2019, 09:03
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В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека
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10 апреля 2019, 08:24
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Видео: в Новокуйбышевске потушили пожар на заводе масел и присадок
В 11:27 в понедельник, 8 апреля, в Новокуйбышевске ликвидировали пожар на заводе масел и присядок. Сообщение о возгорании в цехе установки (продукт гудрон) на насосной станции на заводе поступило дежурному в 10:27. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу …
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8 апреля 2019, 02:00
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В Новокуйбышевске тушат пожар на заводе масел и присадок
В понедельник утром, 8 апреля, произошел серьезный пожар в Новокуйбышевске. В 10:27 поступило сообщение о возгорании в цехе установки (продукт гудрон) на насосной станции на «Новокуйбышевском заводе масел и присадок» на улице Осипенко. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова …
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8 апреля 2019, 11:44
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