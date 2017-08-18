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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

Самарское управление Федеральной антимопольной службы выписало один из крупнейших штрафов в истории регионального рынка. Ведомство признало фирмы «Современные медицинские технологии» и «Медсимвол» виновными в совершении административных правонарушений и назначило им наказание в размер 26,3 млн и 4,2 млн рублей соответственно. 
24 апреля 2017, 04:56
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных 

14 марта 2017, 03:07
УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок 

15 февраля 2017, 03:34
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей

Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей

С начала года жаловаться на нарушения антимонопольного законодательства стали чаще. Если с января по июнь 2016-го в Самарское УФАС поступило 127 заявлений, то за первые 6 месяцев 2015-го - 241.
Всего за этот период  самарские антимонопольщики выписали штрафов на 6 миллионов 

24 августа 2016, 05:24
Самарское УФАС подозревает инвестора строительства кардиоцентра в сговоре с Минздравом

Самарское УФАС подозревает инвестора строительства кардиоцентра в сговоре с Минздравом

Самарское УФАС возбудило административное дело в отношении минздрава области, компаний "СМТ" и "Центр эффективной хирургии - Здоровье". Ведомство подозревает их в нарушении антимонопольного законодательства.
В основу дела легли материалы следственного комитета региона по аукциону минздрава на ремонт оборудования в 22 

16 августа 2016, 11:17
В Самаре сформируют цивилизованный рынок рекламы

В Самаре сформируют цивилизованный рынок рекламы

Российское законодательство о рекламе меняется постоянно. В таких условиях зачастую непросто ориентироваться не только участникам рынка, но и самим надзорным органам. При региональном управлении Федеральной антимонопольной службы создан экспертный совет, который будет обсуждать правоприменительную практику и вырабатывать предложения по совершенствованию 

10 декабря 2014, 06:39
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