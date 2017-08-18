Управление федеральной антимонопольной службы России по Самарской области оштрафовало экс-директора ООО "Медсимвол" на 20 тысяч рублей. Это продолжение громкого скандала, связанного с делом о сговоре регионального Минздрава, компаний "Современные медицинские технологии", "Медсимвол", "Джии Хелскеа", "Цех здоровье" и областной клинической больницы имени Середавина. ФАС признала их виновными в антиконкурентых соглашениях. Как уже рассказывала Терра, в мае прошлого года медицинское учреждение объявило торги на обслуживание и ремонт оборудования суммарно на 4 миллиарда рублей. Конкурс выиграло ООО "СМТ", а фирма "Цех здоровье" стала субподрядчиком. Другие участники торгов поддерживали цену. В итоге после того, как в ситуацию вмешалась ФАС, СМТ оштрафовали на 26 миллионов рублей, а "Медсимвол" на 4 миллиона 200 тысяч. Теперь дело дошло и до экс-руководителя последней фирмы. По мнению службы, он заключил ограничивающее конкуренцию соглашение с "Цех здоровье" и СМТ, которое привело к ограничению конкуренции.
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