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Названы цены билетов на 2 тестовый матча на стадионе «Самара Арена»
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26 апреля 2018, 04:50
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Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут
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26 апреля 2018, 03:01
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Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре
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26 апреля 2018, 11:29
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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
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26 апреля 2018, 10:49
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Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
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26 апреля 2018, 08:55
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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, …
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25 апреля 2018, 04:24
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
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25 апреля 2018, 05:00
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94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
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25 апреля 2018, 10:24
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На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле
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25 апреля 2018, 08:14
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Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»
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24 апреля 2018, 04:18
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Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»
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24 апреля 2018, 11:13
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Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области
Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для …
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24 апреля 2018, 08:03
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Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»
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23 апреля 2018, 05:00
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Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре
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18 апреля 2018, 03:08
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16