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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Названы цены билетов на 2 тестовый матча на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2 тестовый матча на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
26 апреля 2018, 03:01
Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к ЧМ-2018 по футболу в Самаре. Встреча состоялась в 
26 апреля 2018, 11:29
Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

26 апреля 2018, 08:55
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, 

25 апреля 2018, 04:24
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под 

25 апреля 2018, 10:24
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

28 апреля объект примет первый тестовый матч.
25 апреля 2018, 08:14
Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

В Самаре названы футболисты, которые нанесут первый удар по мячу перед началом матча на стадионе «Самара Арена», который состоится 28 апреля. Это ветераны ФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Напомним, в субботу на новом поле для 

24 апреля 2018, 04:18
Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

В Самаре в дни тестовых матчей по футболу на стадионе «Самара Арена» введут специальные схемы движения транспорта. В частности, будут введены специальные 
24 апреля 2018, 11:13
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», 28 апреля «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют матч 35-го тура первенства ФНЛ. Напомним, эта игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун. На 
23 апреля 2018, 05:00
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
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