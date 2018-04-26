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Материалы по теме:

За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов 

26 апреля 2018, 11:13
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

26 апреля 2018, 08:55
Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.

«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от 

25 апреля 2018, 01:32
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

28 апреля объект примет первый тестовый матч.
25 апреля 2018, 08:14
Новые улицы появятся в Самаре

Новые улицы появятся в Самаре

В Самаре подберут названия для нескольких улиц микрорайона «Жигулевские ворота» на Красной Глинке. Местные жители обратились в мэрию города с просьбой разобраться в вопросах районной топонимики. В новом квартале уже более двухсот домов, но большинство из них все еще не 

24 апреля 2018, 08:00
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.

«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий 

13 апреля 2018, 04:11
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

Новое пожарное депо в поселке Гранный будет построено до 1 октября. Об этом в своем "твиттере" сообщил глава города Новокуйбышевска Сергей Марков. По его словам, подрядчик будет определен в марте. В здании планируется разместить караул, два спецавтомобиля и пожарное оборудование.

Деньги 

13 марта 2018, 12:58
Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

В Самаре новый Дворец спорта на улице Молодогвардейской планируют построить в течение двух лет. Новые сроки озвучили в Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству во вторник, 27 февраля.

Как уже сообщала «ТЕРРА», старый Ледовый дворец спорта на 
27 февраля 2018, 03:59
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