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За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре
В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов …
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26 апреля 2018, 11:13
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Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
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26 апреля 2018, 08:55
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Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре
В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от …
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25 апреля 2018, 01:32
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Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре
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25 апреля 2018, 12:01
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На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле
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25 апреля 2018, 08:14
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Новые улицы появятся в Самаре
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24 апреля 2018, 08:00
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К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре
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24 апреля 2018, 12:03
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Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре
В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.
«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий …
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13 апреля 2018, 04:11
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках
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6 апреля 2018, 04:04
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К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный
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13 марта 2018, 12:58
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Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре
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27 февраля 2018, 03:59