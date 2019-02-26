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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только 
23 февраля 2019, 04:18
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не 
18 февраля 2019, 10:10
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

Мэрия Самары разрешила самарской строительно-монтажной производственной фирме "ЭЛРИ" подготовить документацию по планировке участка в Кировском районе. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов. Общая площадь участка - 5 гектаров. По данным СПАРК, директор компании "ЭЛРИ" -  
31 января 2019, 09:40
АвтоВАЗ начнет серийный выпуск автомобилей на газомоторном топливе

АвтоВАЗ начнет серийный выпуск автомобилей на газомоторном топливе

Модели на платформе Lada Largus и Lada Vesta уже проходят сертификацию, сообщает «Автостат». Опытная партия из 300 машин появится на дорогах России в следующем году. Машины получат композитные газовые баллоны со встроенными спецклапанами, исключающими возможность разрыва цилиндра и неконтролируемый выход 
27 ноября 2015, 04:55
Самарская область получит 302 млн рублей на закупку газомоторного транспорта

Самарская область получит 302 млн рублей на закупку газомоторного транспорта

Самарская область получит десятую часть от всех федеральных субсидий для закупки транспорта, работающего на газомоторном топливе. Соответствующим постановлением, которое опубликовано на сайте кабинета министров, утверждается распределение средств.
 
Региону предназначается почти 302 миллиона рублей. На эти средства планируется закупить 130 автобусов 
20 июля 2015, 12:54
Самарская область купит газомоторные автобусы и спецтехнику для ЖКХ

Самарская область купит газомоторные автобусы и спецтехнику для ЖКХ

Правительство Самарской области до конца года закупит 143 автомобиля, работающих на газомоторном топливе - автобусы и спецтехнику для ЖКХ. 94% стоимости машин оплатит федеральный бюджет, сообщает Минпромторг России. Субъекты страны получат в сумме 3 миллиарда рублей на приобретение подобной техники. 
28 мая 2015, 01:12
Самарская область получит 202 млн рублей на газомоторную технику

Самарская область получит 202 млн рублей на газомоторную технику

До конца года из федерального бюджета в Самарскую область поступит 202 миллиона рублей на закупку автобусов и коммунальной техники, работающих на газу. Об этом сообщает сайт правительства России.

Телерадиокомпания «ТЕРРА» уже рассказывала, что в сентябре региональный кабинет министров утвердил госпрограмму развития 

28 ноября 2014, 04:21
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