До конца года из федерального бюджета в Самарскую область поступит 202 миллиона рублей на закупку автобусов и коммунальной техники, работающих на газу. Об этом сообщает сайт правительства России.

Телерадиокомпания «ТЕРРА» уже рассказывала, что в сентябре региональный кабинет министров утвердил госпрограмму развития …