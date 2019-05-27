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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. 

27 мая 2019, 06:26
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Горячие фитоняшки: две самарчанки попали в сотню самых сексуальных девушек России

Горячие фитоняшки: две самарчанки попали в сотню самых сексуальных девушек России

Популярный мужской журнал MAXIM завершил голосование по определению сотни самых сексуальных девушек России. Красоток выбирали сами читатели. Суть голосования заключалась в том, что пользователям предлагалась на выбор пара девушек. В итоговый рейтинг вошли участницы с наибольшим числом побед в этих 
21 мая 2019, 11:30
Подробности из первых рук: в Самаре выбрали

Подробности из первых рук: в Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019"

В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане 
16 мая 2019, 05:25
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова

«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова

Подведены результаты конкурса красоты «Мисс Русское Радио Самара 2019». Престижный титул завоевала Кристина Миронова, участница, выступавшая под номером 3!

Четвёртого июня Кристина представит Самару на всероссийском финале конкурса красоты, который ежегодно проводится «Русским Радио» и поборется за миллион рублей. 
15 мая 2019, 09:16
В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В эти минуты в Самаре началось подведение итогов регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019». В финал вышли 9 неотразимых жительниц столицы 63-го региона. Красотка, которая удостоится звания победительницы, представит нашу область на федеральном конкурсе и будет бороться за главный 
15 мая 2019, 07:13
Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.

Напомним, место стало вакантным 
26 апреля 2019, 02:11
На пост министра культуры Самарской области претендуют 35 человек

На пост министра культуры Самарской области претендуют 35 человек

35 человек, среди которых 20 мужчин и 15 женщин, претендуют на пост главы министерства культуры нашего региона. Напомним, что прием заявок от желающих завершился 24 апреля. Сейчас пакеты документов обрабатываются, участники переходят ко второму этапу - до 30 апреля им 
26 апреля 2019, 11:53
Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия

Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия

Стали известны итоги проверки в селе Рождествено, где возникла стихийная свалка. Напомним, что на огромную помойку на территории национального парка «Самарская Лука», на которой «пасутся» коровы, пожаловались местные жители. В понедельник, 15 апреля, на месте побывала специальная комиссия. Информация 
16 апреля 2019, 02:21
Новый президент

Новый президент "Электрощит Самара" Владимир Шатунин рассказал о ближайших задачах предприятия

Одно из градообразующих предприятий столицы 63-го региона - "Электрощит Самара", входящее в группу "Шнайдер Электрик" публично представило нового президента. Вместо Эрика Бриссе, руководившего заводом на протяжении последних лет, топ-менеджером старейшего производства электрооборудования в губернии стал Владимир Шатунин. До этого он 
11 апреля 2019, 08:05
Дмитрий Азаров представил региональный опыт развития кадрового потенциала на ХХ Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества

Дмитрий Азаров представил региональный опыт развития кадрового потенциала на ХХ Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества

В эти дни в Москве проходит ХХ Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Эта крупнейшая площадка традиционно объединяет ведущих экспертов со всего мира, представителей органов государственной власти, общественности и молодежи, в том числе и российского студенчества. 
11 апреля 2019, 08:30
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
В частности, ведомство хочет категорически 

18 октября 2017, 09:14
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов.

8 июня 2017, 10:11
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
В Самарской области сейчас 236 тысяч инвалидов. Безбарьерная среда для них создается 

13 марта 2017, 06:54
На АвтоВАЗе ждут

На АвтоВАЗе ждут "ревизоров" из Японии

Иностранная комиссия проверит соответствие продукции завода стандартам качества "Renalt-Nissan".
В частности, специалисты оценят работу линии B0 и участок конвейера "Гранта"/"Калина", на котором помимо российских авто собираются две модели Datsun. Визит экспертов ожидается уже в ближайшие дни.
20 сентября 2016, 12:53
За проект реставрации клуба Дзержинского в Самаре заплатят 19 млн рублей

За проект реставрации клуба Дзержинского в Самаре заплатят 19 млн рублей

Минкультуры РФ объявило аукцион на разработку проекта реставрации клуба им. Дзержинского в Самаре. Стартовая цена контракта - почти 19 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. Проект должны подготовить к 31 августа 2016 года. Средства выделяют из федеральной казны в рамках 
9 октября 2015, 04:28
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