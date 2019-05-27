За проект реставрации клуба Дзержинского в Самаре заплатят 19 млн рублей Минкультуры РФ объявило аукцион на разработку проекта реставрации клуба им. Дзержинского в Самаре. Стартовая цена контракта - почти 19 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. Проект должны подготовить к 31 августа 2016 года. Средства выделяют из федеральной казны в рамках …