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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния
В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, …
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27 мая 2019, 04:13
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Горячие фитоняшки: две самарчанки попали в сотню самых сексуальных девушек России
Популярный мужской журнал MAXIM завершил голосование по определению сотни самых сексуальных девушек России. Красоток выбирали сами читатели. Суть голосования заключалась в том, что пользователям предлагалась на выбор пара девушек. В итоговый рейтинг вошли участницы с наибольшим числом побед в этих …
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21 мая 2019, 11:30
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Подробности из первых рук: в Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019"
В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане …
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16 мая 2019, 05:25
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова
Подведены результаты конкурса красоты «Мисс Русское Радио Самара 2019». Престижный титул завоевала Кристина Миронова, участница, выступавшая под номером 3!
Четвёртого июня Кристина представит Самару на всероссийском финале конкурса красоты, который ежегодно проводится «Русским Радио» и поборется за миллион рублей. …
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15 мая 2019, 09:16
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В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»
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15 мая 2019, 07:13
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Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области
Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.
Напомним, место стало вакантным …
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26 апреля 2019, 02:11
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На пост министра культуры Самарской области претендуют 35 человек
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26 апреля 2019, 11:53
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Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия
Стали известны итоги проверки в селе Рождествено, где возникла стихийная свалка. Напомним, что на огромную помойку на территории национального парка «Самарская Лука», на которой «пасутся» коровы, пожаловались местные жители. В понедельник, 15 апреля, на месте побывала специальная комиссия. Информация …
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16 апреля 2019, 02:21
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Новый президент "Электрощит Самара" Владимир Шатунин рассказал о ближайших задачах предприятия
Одно из градообразующих предприятий столицы 63-го региона - "Электрощит Самара", входящее в группу "Шнайдер Электрик" публично представило нового президента. Вместо Эрика Бриссе, руководившего заводом на протяжении последних лет, топ-менеджером старейшего производства электрооборудования в губернии стал Владимир Шатунин. До этого он …
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11 апреля 2019, 08:05
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Дмитрий Азаров представил региональный опыт развития кадрового потенциала на ХХ Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества
В эти дни в Москве проходит ХХ Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Эта крупнейшая площадка традиционно объединяет ведущих экспертов со всего мира, представителей органов государственной власти, общественности и молодежи, в том числе и российского студенчества. …
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11 апреля 2019, 08:30
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам
В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
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18 октября 2017, 09:14
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Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов
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8 июня 2017, 10:11
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Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
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13 марта 2017, 06:54
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На АвтоВАЗе ждут "ревизоров" из Японии
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20 сентября 2016, 12:53
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За проект реставрации клуба Дзержинского в Самаре заплатят 19 млн рублей
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9 октября 2015, 04:28
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