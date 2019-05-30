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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня
В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, …
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31 мая 2019, 01:47
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На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте
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31 мая 2019, 12:14
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В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша
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31 мая 2019, 09:02
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В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
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30 мая 2019, 08:27
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
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30 мая 2019, 01:46
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«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
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29 мая 2019, 10:20
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В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний
27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, …
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27 мая 2019, 01:14
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С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
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13 мая 2019, 07:45
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому
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19 апреля 2019, 05:01
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Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети
В среду, 10 апреля, родительное отделение Центральной городской больницы Сызрани осталось без отопления из-за порыва на теплосети диаметром 219 мм. Причем, пока рабочие приступить к ее устранению не могут - на тепломагистрали ведутся гидравлические испытания. Когда коммунальное ЧП ликвидируют, еще …
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10 апреля 2019, 05:22
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