Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети В среду, 10 апреля, родительное отделение Центральной городской больницы Сызрани осталось без отопления из-за порыва на теплосети диаметром 219 мм. Причем, пока рабочие приступить к ее устранению не могут - на тепломагистрали ведутся гидравлические испытания. Когда коммунальное ЧП ликвидируют, еще …