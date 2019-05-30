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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, 
31 мая 2019, 01:47
На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

В пятницу, 31 мая, в столице 63-го региона случилось очередное ЧП. В районе дома № 100 по улице Победы, на пересечении с Воронежской был обнаружен очередной провал посреди дороги. Как сообщили представители МП «Благоустройство», там установили ограждение. Сейчас чиновники пытаются 
31 мая 2019, 12:14
В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В среду, 29 мая, в Сызрани произошел неприятный инцидент — вороны атаковали двухлетнего ребенка во дворе дома на проспекте Космонавтов в юго-западном районе. Во время утренней прогулки малыш увидел на детской площадке птенца, который хромал. Конечно, он решил поближе рассмотреть 
31 мая 2019, 09:02
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, в столице 63-го региона забил новый фонтан. По словам очевидцев, гейзер высотой почти с девятый этаж многоквартирного дома появился на улице Ново-Вокзальной, на участке между трамвайными путями и асфальтированной дорогой. Сейчас поток воды прекратился - видимо, 
30 мая 2019, 01:46
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

Во вторник, 28 мая, в районе дома № 190 по проспекту Кирова в Самаре разлилось настоящее море — автомобили едут буквально по воде, под ней не видно проезжую часть. Котлованы, где проводились ремонтные работы, затопило. 

- Благодаря коммунальным службам в 
29 мая 2019, 10:20
В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, 

27 мая 2019, 01:14
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому

В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому

В пятницу, 19 апреля, автобус № 12 в Самаре изменил свой маршрут из-за коммунальной аварии. Аварийные работы ведутся на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм по улице Елизарова от Свободы до Дальневосточной. Вместо улицы Елизарова автобусы № 12 следуют 
19 апреля 2019, 05:01
Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети

Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети

В среду, 10 апреля, родительное отделение Центральной городской больницы Сызрани осталось без отопления из-за порыва на теплосети диаметром 219 мм. Причем, пока рабочие приступить к  ее устранению не могут -  на тепломагистрали ведутся гидравлические испытания. Когда коммунальное ЧП ликвидируют, еще 
10 апреля 2019, 05:22
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