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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане 
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«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова

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В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

В эти минуты в Самаре началось подведение итогов регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019». В финал вышли 9 неотразимых жительниц столицы 63-го региона. Красотка, которая удостоится звания победительницы, представит нашу область на федеральном конкурсе и будет бороться за главный 
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Сегодня в Самаре выберут победительницу регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

Сегодня в Самаре выберут победительницу регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»

Сегодня в областном центре пройдет финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019». На победу в нем претендуют 9 самарских красоток. Та, кто удостоится звания самой-самой, представит наш регион уже на федеральном конкурсе и будет бороться за главный приз – 

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Самарская актриса Лукерья Ильяшенко вошла в число самых сексуальных женщин страны

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попал в число самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Топ-100 составлялся на основе читательского голосования. В итоге звезда сериала «Сладкая жизнь» заняла в нем 16 позицию, опередив в нем Ани Лорак, Настю Каменских 
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Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица

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Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше

Люди с привлекательной внешностью болеют гораздо реже тех, кого природа не наделила такой особенностью. Это установили американские ученые из Университета Цинциннати в результате серии исследований с участием 15 тысяч человек от 24 до 35 лет, посвященных связи внешних данных и 

20 декабря 2016, 09:32
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