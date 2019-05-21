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Подробности из первых рук: в Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019"
В Самаре выбрали "Мисс Русское Радио 2019". Организатором регионального этапа конкурса красоты выступила Телерадиокомпания "ТЕРРА". 9 красавиц прошли тщательную подготовку перед финалом. С ними работали профессиональные стилисты, фотографы и эксперты модельного бизнеса. В заключительном этапе конкурса, который состоялся в ресторане …
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16 мая 2019, 05:25
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«Мисс Русское Радио Самара 2019» стала Кристина Миронова
Подведены результаты конкурса красоты «Мисс Русское Радио Самара 2019». Престижный титул завоевала Кристина Миронова, участница, выступавшая под номером 3!
Четвёртого июня Кристина представит Самару на всероссийском финале конкурса красоты, который ежегодно проводится «Русским Радио» и поборется за миллион рублей. …
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15 мая 2019, 09:16
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В Самаре стартовал финал регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»
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15 мая 2019, 07:13
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Сегодня в Самаре выберут победительницу регионального этапа конкурса «Мисс Русское Радио 2019»
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15 мая 2019, 02:33
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Самарская актриса Лукерья Ильяшенко вошла в число самых сексуальных женщин страны
Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попал в число самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Топ-100 составлялся на основе читательского голосования. В итоге звезда сериала «Сладкая жизнь» заняла в нем 16 позицию, опередив в нем Ани Лорак, Настю Каменских …
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16 декабря 2018, 10:56
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Математическая модель: Ученые назвали идеальные параметры и форму женского лица
Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования сделали вывод, что сердцевидная форма женского лица является идеальной. Как поясняют ученые, ее можно считать своеобразным эталоном для омолаживающей хирургии.
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2 ноября 2017, 12:06
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Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны
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21 июня 2017, 02:36
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Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше
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20 декабря 2016, 09:32
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