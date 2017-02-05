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Материалы по теме:

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний 

3 января 2017, 04:56
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Энергетики сообщают, что ликвидация повреждения теплопровода, из-за которого на ул. Скляренко накануне возник «гейзер», завершена. В четверг, 20 ноября, около семи часов вечера завершили сварочные работы, а в половине одиннадцатого ночи работа теплосети была полностью нормализирована, заявили в Волжской 
21 ноября 2014, 09:46
В Самаре на пересечении ул. Скляренко и пр. Масленникова устраняют последствия прорыва теплопровода

В Самаре на пересечении ул. Скляренко и пр. Масленникова устраняют последствия прорыва теплопровода

Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла сегодня, 20 ноября, в 10:23. На углу пр. Масленникова и ул. Скляренко образовался гейзер из горячей воды. Пар от фонтана поднимался выше пятиэтажных домов. На данном участке было затруднено движение транспорта в 
20 ноября 2014, 01:08
В новый ипподром в Самаре вложат 1,3 млрд рублей

В новый ипподром в Самаре вложат 1,3 млрд рублей

Строительство нового ипподрома в Самаре профинансируют энергетики. Об этом было заявлено накануне, 3 сентября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Оно состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета. 

На возведение спортобъекта потребуется 1,3 млрд рублей. Деньги вложит компания 

4 сентября 2014, 02:14

"Газпром" подписал контракт о поставках газа в Китай

"Газпром" и компания CNPC заключили контракт о поставках газа в Китай. Документ подписан во время официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщает агентство "Прайм".

Стороны готовились к заключению контракта в течение нескольких лет. В октябре 2009 года ОАО "Газпром" 

21 мая 2014, 04:42
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы

Но европейские партнеры компании уговорили власти этого не делать, стало известно «Ведомостям».

В понедельник Совет Евросоюза расширил список лиц, подпадающих под действие европейских санкций. В него попали 13 человек, в том числе первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин и два юридических 

16 мая 2014, 09:51
В шести муниципалитетах Самарской области могут отключить горячую воду

В шести муниципалитетах Самарской области могут отключить горячую воду

Потребители ряда муниципалитетов Самарской области могут остаться без горячей воды. Просроченная задолженность коммунальных организаций за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Речь идет о нескольких компаниях Самары, Ставропольского, Нефтегорского, Большечерниговского, Пестравского и Волжского районов 

15 апреля 2014, 02:53
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