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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома
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13 декабря 2016, 12:03
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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото
Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.
По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля …
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21 августа 2016, 02:46
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Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены
Энергетики сообщают, что ликвидация повреждения теплопровода, из-за которого на ул. Скляренко накануне возник «гейзер», завершена. В четверг, 20 ноября, около семи часов вечера завершили сварочные работы, а в половине одиннадцатого ночи работа теплосети была полностью нормализирована, заявили в Волжской …
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21 ноября 2014, 09:46
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В Самаре на пересечении ул. Скляренко и пр. Масленникова устраняют последствия прорыва теплопровода
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20 ноября 2014, 01:08
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В новый ипподром в Самаре вложат 1,3 млрд рублей
Строительство нового ипподрома в Самаре профинансируют энергетики. Об этом было заявлено накануне, 3 сентября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Оно состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета.
На возведение спортобъекта потребуется 1,3 млрд рублей. Деньги вложит компания …
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4 сентября 2014, 02:14
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"Газпром" подписал контракт о поставках газа в Китай
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21 мая 2014, 04:42
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы
Но европейские партнеры компании уговорили власти этого не делать, стало известно «Ведомостям».
В понедельник Совет Евросоюза расширил список лиц, подпадающих под действие европейских санкций. В него попали 13 человек, в том числе первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин и два юридических …
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16 мая 2014, 09:51
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В шести муниципалитетах Самарской области могут отключить горячую воду
Потребители ряда муниципалитетов Самарской области могут остаться без горячей воды. Просроченная задолженность коммунальных организаций за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Речь идет о нескольких компаниях Самары, Ставропольского, Нефтегорского, Большечерниговского, Пестравского и Волжского районов …
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15 апреля 2014, 02:53