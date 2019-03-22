|
В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
|
22 марта 2019, 01:30
|
В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»
В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2. Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной …
|
22 марта 2019, 01:09
|
Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь
|
22 марта 2019, 11:45
|
Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед
|
22 марта 2019, 10:50
|
В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях
В Самарской области озаботились безопасностью диких животных. В регионе участились случаи незаконного отлова копытных путем длительного преследования по глубокому снегу. Чаще всего страдают косули - браконьеры на снегоходах их просто загоняют, и часто это делают ради развлечения. Подобные случаи в …
|
5 марта 2019, 09:20
|
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
|
4 марта 2019, 05:31
|
В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого
|
3 марта 2019, 12:13
|
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
|
28 февраля 2019, 11:00
|
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
|
27 февраля 2019, 03:53
|
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
|
23 февраля 2019, 08:35
|
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
|
4 февраля 2019, 02:37
|
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
|
12 декабря 2018, 01:16
|
Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары
В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними …
|
3 августа 2018, 04:46
|
В Сызрани лисица укусила собаку: теперь там могут объявить карантин
В городе Сызрань Самарской области в ближайшее время могут ввести карантин по бешенству. Все необходимые для этого документы переданы в администрацию губернатора сызранской городской станцией по борьбе с болезнями животных, передает «КТВ-Луч».
К ветеринарным последствиям для всего города …
|
13 мая 2018, 04:08
|
В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству
Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес регионального правительства представление об установлении карантина по бешенству на территории Железнодорожного района г. Самары.
Вирус был обнаружен у кошки специалистами Самарской областной ветеринарной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
|
20 марта 2014, 01:52
|
В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству
В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству животных. Как сообщает сайт правительства региона, ограничительные меры приняты на территориях сел Подстепки Ставропольского района, Несмеяновка Алексеевского района, Долматовка Борского района, Красные Дома Елховского района, а также в …
|
27 февраля 2013, 04:44
Мы Вам перезвоним!