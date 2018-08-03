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В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
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1 августа 2018, 10:10
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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04
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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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В Сызрани лисица укусила собаку: теперь там могут объявить карантин
В городе Сызрань Самарской области в ближайшее время могут ввести карантин по бешенству. Все необходимые для этого документы переданы в администрацию губернатора сызранской городской станцией по борьбе с болезнями животных, передает «КТВ-Луч».
К ветеринарным последствиям для всего города …
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13 мая 2018, 04:08
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В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству
Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес регионального правительства представление об установлении карантина по бешенству на территории Железнодорожного района г. Самары.
Вирус был обнаружен у кошки специалистами Самарской областной ветеринарной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
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20 марта 2014, 01:52
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В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству
В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству животных. Как сообщает сайт правительства региона, ограничительные меры приняты на территориях сел Подстепки Ставропольского района, Несмеяновка Алексеевского района, Долматовка Борского района, Красные Дома Елховского района, а также в …
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27 февраля 2013, 04:44
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В Самарской области животные стали чаще нападать на людей
В пяти населенных пунктах губернии объявлен карантин в связи с бешенством животных. Речь идет о селах Волжского, Кинель-Черкасского, Похвистневского и Кинельского районов. На такую меру руководство региона пошло из-за резкого увеличения числа укусов людей животными и случаев заболевания четвероногих бешенством. …
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16 января 2013, 01:47