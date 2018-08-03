5
33
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три 
1 августа 2018, 10:10
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
В Сызрани лисица укусила собаку: теперь там могут объявить карантин

В Сызрани лисица укусила собаку: теперь там могут объявить карантин

В городе Сызрань Самарской области в ближайшее время могут ввести карантин по бешенству. Все необходимые для этого документы переданы в администрацию губернатора сызранской городской станцией по борьбе с болезнями животных, передает «КТВ-Луч».
 
К ветеринарным последствиям для всего города 
13 мая 2018, 04:08
В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству

В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству

Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес регионального правительства представление об установлении карантина по бешенству на территории Железнодорожного района г. Самары.

Вирус был обнаружен у кошки специалистами Самарской областной ветеринарной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
20 марта 2014, 01:52
В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству

В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству

В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству животных. Как сообщает сайт правительства региона, ограничительные меры приняты на территориях сел Подстепки Ставропольского района, Несмеяновка Алексеевского района, Долматовка Борского района, Красные Дома Елховского района, а также в 

27 февраля 2013, 04:44
В Самарской области животные стали чаще нападать на людей

В Самарской области животные стали чаще нападать на людей

В пяти населенных пунктах губернии объявлен карантин в связи с бешенством животных. Речь идет о селах Волжского, Кинель-Черкасского, Похвистневского и Кинельского районов. На такую меру руководство региона пошло из-за резкого увеличения числа укусов людей животными и случаев заболевания четвероногих бешенством. 

16 января 2013, 01:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх