|
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
|
12 декабря 2018, 02:29
|
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
|
12 декабря 2018, 01:51
|
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки
|
12 декабря 2018, 12:44
|
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
|
12 декабря 2018, 12:08
|
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
|
10 декабря 2018, 09:26
|
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
|
6 декабря 2018, 10:28
|
Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин
В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
|
6 декабря 2018, 08:36
|
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
|
6 декабря 2018, 12:05
|
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
|
27 ноября 2018, 04:27
|
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
|
29 августа 2018, 12:48
|
В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска
|
17 мая 2018, 11:14
|
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого
В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль …
|
15 мая 2018, 11:29