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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии

Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров избран в Высший совет партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшие выходные в Москве на 18-м съезде единороссов. Всего в состав партийного руководства вошли четыре представителя нашего региона: помимо Азарова, это депутат Госдумы 
10 декабря 2018, 09:26
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
 
- С декабря 2016 года я возглавлял Минстрой. Впереди – новая работа. Покидаю должность с 
6 декабря 2018, 08:36
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска

В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска

В Жигулевске в отношении местного жителя, безработного мужчины 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в насилии против собственной дочери. Девочке еще нет 18. Дело заведено по статье 156 УК РФ - «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным 

17 мая 2018, 11:14
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
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