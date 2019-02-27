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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
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27 февраля 2019, 10:48
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
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26 февраля 2019, 12:21
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии
В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время …
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22 февраля 2019, 10:35
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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Юбилейное увольнение в Тольятти
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20 февраля 2019, 08:05
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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СКС ликвидирует колонки на улицах Самары
В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные …
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14 февраля 2019, 09:56
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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