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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля? заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

Во вторник, 26 февраля, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без отопления и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и школа. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, зафиксирован порыв подающего трубопровода диаметром 250 мм 
26 февраля 2019, 12:21
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время 
22 февраля 2019, 10:35
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
Юбилейное увольнение в Тольятти

Юбилейное увольнение в Тольятти

Суд Центрального района Тольятти признал незаконным и отменил распоряжение мэра Сергея Анташева о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора своему бывшему заместителю Виктору Андреянову. Напомню, он был уволен в январе этого года. А через несколько дней подал исковое заявление в 
20 февраля 2019, 08:05
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста 
15 февраля 2019, 07:25
Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.

Первые колонки (тогда их называли "водопроводные 

14 февраля 2019, 09:56
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
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