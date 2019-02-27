Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в …