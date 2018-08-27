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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

Мэрия Самары приняла решение о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Для реализации проекта предстоит провести работы по сносу старых двухэтажных домов. Речь идет о 10 постройках, расположенных на Юбилейной под номерами 52, 52а, 52б, 54, 

27 августа 2018, 03:23
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

Стали известны подробности массовой аварии в Самарской области, во время которой вся трасса оказалась усыпана дынями.

Напомним, что ночью, в 04:30 27 августа на 1005 километре трассы М-5 Урал - Москва - Челябинск водитель КАМАЗа врезался в стоящую ГАЗель. 
27 августа 2018, 02:16
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Утром, 27 августа ДТП с тремя автомобилями произошло в Самарской области. На 1006-м километре трассы М-5 столкнулись две легковушки и фура, груженная дынями.

В результате аварии вся дорога оказалась завалена разбитыми бахчевыми. Из-за этого движение на участке оказалось серьезно 
27 августа 2018, 10:04
5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

Вечером в воскресенье, 26 августа, в Кировском районе областной столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход. По словам очевидцев, примерно в 17:40 автомобиль сбил около дома № 45 по Ташкентскому переулку маленького мальчика.
 
- На вид ребенку около пяти лет, 
27 августа 2018, 08:25
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по 
26 августа 2018, 04:35
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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