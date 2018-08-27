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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
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27 августа 2018, 03:45
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На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов
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27 августа 2018, 03:23
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Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
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27 августа 2018, 03:12
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«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой
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27 августа 2018, 02:16
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Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области
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27 августа 2018, 10:04
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5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре
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27 августа 2018, 08:25
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В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
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24 августа 2018, 09:25
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Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток
Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по …
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26 августа 2018, 04:35
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37