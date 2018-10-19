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Материалы по теме:

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже

В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже

Блогер Дмитрий Пащенко обращает внимание властей на состояние Самарской хоральной синагоги на улице Садовой. "Немногим известно, что эта построенная еще до революции громада с шестиконечными переплётами окон прославила наш город далеко за его пределами. Самарская синагога признана шедевром мировой 
14 октября 2015, 09:12
Новости блогов: история самарской синагоги

Новости блогов: история самарской синагоги

В канун еврейского нового года блогер Misharoby предлагает вспомнить историю самарской синагоги: «В 1903 году был заложен первый камень большой синагоги на 1000 мест. Строительство возглавил известный самарский архитектор и инженер Зельман Биньяминович Клейнерман. Открытие и освящение синагоги состоялось 31 
17 сентября 2014, 04:42
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