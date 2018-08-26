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Материалы по теме:

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

Утром в пятницу, 24 августа, произошла трагедия на трассе в Самарской области. На 1046 километре М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка «Киа Рио». Лобовое столкновение случилось на участке дороги между Красным Яром и деревней Средняя Солонцовка. Отечественную легковушку от страшного удара 
24 августа 2018, 11:13
«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

Стали известны подробности массового ДТП в Волжском районе Самарской области. Напомним, авария произошла среду, 22 августа, в 17:45 на 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград». 29-летний водитель на «Лада Приоре» ехал со стороны областной столицы в направлении 
23 августа 2018, 02:31
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой 
23 августа 2018, 12:58
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