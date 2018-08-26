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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель
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24 августа 2018, 11:13
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«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой
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23 августа 2018, 02:31
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В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»
В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой …
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23 августа 2018, 12:58