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Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию
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11 октября 2018, 10:01
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Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
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11 октября 2018, 09:32
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В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»
Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень …
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11 октября 2018, 09:20
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Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару
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11 октября 2018, 08:03
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Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
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10 октября 2018, 08:06
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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29
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В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского
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10 октября 2018, 08:38
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В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»
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9 октября 2018, 10:06