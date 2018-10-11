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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень 
11 октября 2018, 09:20
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
 
- Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал 
11 октября 2018, 08:03
Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35-м километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на 
10 октября 2018, 08:06
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

Во вторник, 9 октября, на пересечении улиц Мичурина и Луначарского в Самаре «пятнадцатая» врезалась в бетонный столб на обочине. Причем, водитель протаранил сооружение на скорости, так что машина свалила часть дорожного ограждения. У легковушки повреждены капот, бампер, фары и левая 
10 октября 2018, 08:38
В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В понедельник, 8 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. По материалам Госавтоинспекции, в 15:00 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны Осипенко. Напротив дома № 1 по проспекту Ленина автомобилист сбил 
9 октября 2018, 10:06
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