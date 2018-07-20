|
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
|
19 июля 2018, 09:08
|
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре
Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.
Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На …
|
18 июля 2018, 03:31
|
В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
|
5 июля 2018, 06:05
|
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной
|
2 июля 2018, 01:23
|
Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино
Писательница из Британии София Робертс отправилась в Сибирь, чтобы изучить старинные пианино. Об этом она рассказала в недавнем интервью. В поисках раритетных инструментов, которые попадут в книгу под названием "Затерянные пианино Сибири”, литератор посетит Барнаул и Новосибирск.
|
16 января 2017, 03:01
|
За 1 млн долларов выставят на аукционе пианино группы ABBA
|
27 августа 2015, 11:16