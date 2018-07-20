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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

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Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

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Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино

Писательница из Британии София Робертс отправилась в Сибирь, чтобы изучить старинные пианино. Об этом она рассказала в недавнем интервью. В поисках раритетных инструментов, которые попадут в книгу под названием "Затерянные пианино Сибири”, литератор посетит Барнаул и Новосибирск.
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