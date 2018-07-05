7
02
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          888b     d888  8888888b.   888    888  888    d8P    .d8888b.                 
          8888b   d8888  888  "Y88b  888    888  888   d8P    d88P  Y88b                
          88888b.d88888  888    888  888    888  888  d8P            888                
 888d888  888Y88888P888  888    888  8888888888  888d88K           .d88P  88888b.d88b.  
 888P"    888 Y888P 888  888    888  888    888  8888888b      .od888P"   888 "888 "88b 
 888      888  Y8P  888  888    888  888    888  888  Y88b    d88P"       888  888  888 
 888      888   "   888  888  .d88P  888    888  888   Y88b   888"        888  888  888 
 888      888       888  8888888P"   888    888  888    Y88b  888888888   888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов

В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов

Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке", что пресловутая "Стена плача" недоступна для мам с колясками и инвалидов. "Решили прогуляться с ребенком по набережной, затем от Волги подняться на площадь Славы. И что же мы обнаружили? Подняться по склону с 
4 июля 2018, 06:16
В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»

В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»

Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном 
4 июля 2018, 06:10
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить проект решения по улице Куйбышева. Напомним, появились предложения оставить улицу пешеходной после ЧМ-2018. Один из юзеров создал в «Твиттере» пост и адресовал его Дмитрию Азарову: «Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите 
2 июля 2018, 01:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх