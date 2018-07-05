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В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке", что пресловутая "Стена плача" недоступна для мам с колясками и инвалидов. "Решили прогуляться с ребенком по набережной, затем от Волги подняться на площадь Славы. И что же мы обнаружили? Подняться по склону с …
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4 июля 2018, 06:16
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В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»
Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном …
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4 июля 2018, 06:10
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной
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2 июля 2018, 01:23