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Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней
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7 мая 2018, 04:27
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Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018
Целая делегация из Бразилии - блогеры и журналисты побывали в Санкт-Петербурге во время информационно-ознакомительных туров. Как рассказал бразильский тревел-блогер Денни Заппа, болельщики из его родной страны проявляют большой интерес к Петербургу. Он сам был потрясен городом, который оказался гораздо красивее, …
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4 мая 2018, 09:54
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В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
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3 мая 2018, 09:13
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58
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Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году
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18 апреля 2018, 05:10
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36
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Самолет «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары
В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на …
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28 марта 2018, 04:14
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33
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Несмотря на аномальные морозы, туристы стремятся попасть на «полюс холода» - поселок Оймякон
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17 января 2018, 01:53