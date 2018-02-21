По итогам 2017 года самарцы стали чаще выезжать за пределы нашего региона. Пассажиропоток в обновленном аэропорту Курумоч увеличился на треть.

«Это не может не радовать. Список направлений постоянно расширяется, и аэропорт становится отправной точкой для путешествий по России и в другие …