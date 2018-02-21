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Материалы по теме:

В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В центре столицы Исландии, города Рейкьявика появился весьма необычный банкомат. Он позволяет обменивать наличные на биткоины. Пока это единственный в своем роде аппарат на всю страну, а также один из первых в Европе.

Банкомат установлен на территории отеля "Хлеммур 
28 февраля 2018, 07:28
Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

27-летнего велоугонщика поймали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Молодого человека стражи порядка заметили на улице Дзержинского в Автозаводском районе города. Он шел с двухколесным транспортом в сторону ломбарда. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться.

Подозрительного жителя города задержали. Поначалу он говорил, 

22 февраля 2018, 12:42
Самарцы стали больше путешествовать

Самарцы стали больше путешествовать

По итогам 2017 года самарцы стали чаще выезжать за пределы нашего региона. Пассажиропоток в обновленном аэропорту Курумоч увеличился на треть.

«Это не может не радовать. Список направлений постоянно расширяется, и аэропорт становится отправной точкой для путешествий по России и в другие 

9 февраля 2018, 07:05
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень

Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень

Власти Египта надеются, что к концу текущего года туристический поток в страну достигнет показателей докризисного 2010 года. Об этом заявил замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль. По его словам, только в 2017 году  сектор вырос на 55% по сравнению 
24 января 2018, 10:03
Несмотря на аномальные морозы, туристы стремятся попасть на «полюс холода» - поселок Оймякон

Несмотря на аномальные морозы, туристы стремятся попасть на «полюс холода» - поселок Оймякон


Неожиданную популярность у российских туристов обрел «полюс холода» — поселок Оймякон, расположенный в Якутии. Несмотря на аномальные морозы, сюда приезжают гости не только из России, но и других стран. Например, из Японии и Австралии.

На днях там даже 
17 января 2018, 01:53
На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На курорте Улувату на острове Бали открылся пятизвездочный курорт The Edge. Удивтельно, но бассейны для отдыхающих здесь расположены на краю 150-метровой скалы и нависают над пропастью, пишет издание Metro. Причем, пол бассейнов выполнен из прозрачного стекла толщиной в девять сантиметров. 

16 января 2018, 08:58
Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну

Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну

Житель Тольятти задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже велосипеда. 26-летний мужчина дал признательные показания.
 
Преступление было совершено в Центральном районе Тольятти. В полицию поступило заявление о краже на улице Баныкина велосипеда серо-зеленого цвета без заднего крыла и с 

8 ноября 2017, 08:01
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие продолжительностью 79 дней. Он значительно улучшил предыдущий рекорд, который составлял 123 дня.
Как информирует BBC, Бомонт стартовал из Франции 2 июля. Проехав без малого 30 тысяч километров, он вернулся в Париж вчера, 18 

19 сентября 2017, 12:09
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запущена услуга по доставке товаров посредством дронов. Этот способ транспортировки продуктов питания и различных вещей используется впервые в мире.
В настоящее время единственный населенный пункт на нашей планете, куда товары поступают при помощи беспилотников – это столица Исландии 

24 августа 2017, 02:37
В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

20-летний водитель изначально был за рулем другого угнанного авто. Он остановился по требованию полицейских и вышел с поднятыми руками, но надеть на него наручники у стражей порядка не получилось.
21 августа 2017, 09:21
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий 

5 мая 2017, 11:15
В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает 
9 февраля 2017, 10:04
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