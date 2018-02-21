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В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины
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28 февраля 2018, 07:28
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Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард
27-летнего велоугонщика поймали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Молодого человека стражи порядка заметили на улице Дзержинского в Автозаводском районе города. Он шел с двухколесным транспортом в сторону ломбарда. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться.
Подозрительного жителя города задержали. Поначалу он говорил, …
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22 февраля 2018, 12:42
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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25 января 2018, 11:05
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Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень
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24 января 2018, 10:03
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Несмотря на аномальные морозы, туристы стремятся попасть на «полюс холода» - поселок Оймякон
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17 января 2018, 01:53
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На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью
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16 января 2018, 08:58
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Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну
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8 ноября 2017, 08:01
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Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней
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19 сентября 2017, 12:09
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В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
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24 августа 2017, 02:37
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В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта
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21 августа 2017, 09:21
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Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют
Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
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5 мая 2017, 11:15
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04