На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.
Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей преступления и собрали приметы подозреваемого. Ориентировки на злоумышленника разослали по всем постам. Спустя некоторое время, предполагаемого угонщика задержали сотрудники ППС.
Оказалось, что велосипед похитил 42-летний слесарь одного из предприятий. Свою вину мужчина признал и пояснил, что хотел оставить транспорт себе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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