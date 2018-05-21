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Материалы по теме:

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Самарец украл из кафе на пересечении Авроры и Аэродромной 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако не успел – неожиданно из толпы ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции. Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как гражданин убегает от 

19 мая 2018, 03:30
Самарца уличили в краже найденного кошелька

Самарца уличили в краже найденного кошелька

Как выяснилось, кошелек принадлежал молодой самарчанке, которая в силу своей невнимательности, просто забыла его в подъезде

Преступление, где решающую роль сыграли забывчивость и соблазн «срубить легких бабок на халяву», произошло еще 9 марта, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили 

19 мая 2018, 02:55
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

17 мая 2018, 03:23
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.

Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые 

10 мая 2018, 03:05
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

27-летнего велоугонщика поймали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Молодого человека стражи порядка заметили на улице Дзержинского в Автозаводском районе города. Он шел с двухколесным транспортом в сторону ломбарда. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться.

Подозрительного жителя города задержали. Поначалу он говорил, 

22 февраля 2018, 12:42
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