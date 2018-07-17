В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.
По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы об оплате. После этого начальник отделения вносила в компьютерную базу данных информацию о возврате платежей, а деньги забирала себе.
Действиями подсудимой причинен материальный ущерб на общую сумму более 190 тыс. рублей. Суд, с учетом мнения прокурора, признал женщину виновной и приговорил к трем годам тюрьмы условно. Причиненный ущерб подсудимая возместила, сообщает облпрокуратура.
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