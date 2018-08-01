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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти
Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, …
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1 августа 2018, 03:04
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Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку
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1 августа 2018, 10:47
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В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры
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1 августа 2018, 09:29
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В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь
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31 июля 2018, 01:18
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Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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25 июля 2018, 01:56
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Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани
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25 июля 2018, 11:08
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В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей
В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.
По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы …
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17 июля 2018, 10:45
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Ни стыда ни совести: стартовую рамку украли у сызранского мотоклуба «Вираж» за 3 недели до гонок
На днях в Сызрани неизвестные злодеи украли с территории городского спортивно-технического мотоклуба «Вираж» стартовую ракмку. Речь идет о п-образной конструкции из трубы красного цвета со шпильками на концах. Механизм служит ограничителем при формировании стартовой линии и опускается на первой секунде …
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7 июля 2018, 02:56