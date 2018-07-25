Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж порядка не растерялся и скрутил злоумышленника. После этого он попросил сотрудников торговой точки нажать на «тревожную кнопку».
Задержанного вора передали сотрудникам полиции. Сейчас на него заведено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области, если бы не действия прапорщика Душухина, ущерб магазину мог составить 200 тысяч рублей.
Решается вопрос о поощрении росгвардейца.
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