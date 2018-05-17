Что будет на Алма-Атинской? До старта ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 35 дней. И если стадион уже введен в эксплуатацию и на нем даже сыграны два тестовых поединка, то с благоустройством территории вокруг возникли сложности. В частности, до …