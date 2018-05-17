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Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено
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17 мая 2018, 02:17
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Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре
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15 мая 2018, 01:30
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Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре
В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: …
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15 мая 2018, 12:36
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30
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Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти
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14 мая 2018, 04:53
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Что будет на Алма-Атинской?
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11 мая 2018, 08:00
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С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре
Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице …
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11 мая 2018, 11:56
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Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области
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10 мая 2018, 01:38
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До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре
В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, …
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3 мая 2018, 09:15
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ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару
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27 апреля 2018, 04:08
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В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха
В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы …
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22 марта 2018, 02:49
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В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре
Блогер Павел Новиков «набросил» ироничную новость о том, что самарский загородный парк якобы станет съёмочной площадкой 2-й части фильма ужасов «Оно»! «Один из горожан-собачников недавно повстречал здесь прогуливающегося Стивена Кинга. Король ужастиков остался в жутком восхищении от увиденного (и …
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15 ноября 2017, 11:00